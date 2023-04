Usa | puliva il giardino con aspiratore di foglie | vicino si arrabbia e lo uccide

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) Washington, 27 apr. (Adnkronos/Washington Post) - Un uomo che stava pulendo il suocon undiè stato ucciso da unche,to per il rumore, ha iniziato a sparare. Il nuovo episodio della follia della violenza delle armi negli Stati Uniti è avvenuto ad Antioch, un piccolo centro dell'Illinois poco distante dal confine con il Wisconsin. I fatti risalgono al 12 aprile scorso, quando gli agenti dell'ufficio dello sceriffo sono arrivati a casa di William Martys, di 59 anni, trovando l'uomo con una ferita di arma da fuoco alla testa, Martys è poi spirato in ospedale. Dopo due settimana di indagini, la polizia martedì scorso arrestato e incriminato per omicidio di primo grado Ettore Lacchei, 79enneche in passato aveva avuto altri scontri con ...