Usa | puliva il giardino con aspiratore di foglie | vicino si arrabbia e lo uccide

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 27 aprile 2023) E' accaduto in Illinois. L'aggressore di 79 anni, incriminato per omicidio, stava per partire per una vacanza in Italia Un uomo che stava pulendo il suocon undiè stato ucciso da unche,to per il rumore, ha iniziato a sparare. Il nuovo episodio della follia della violenza delle armi negli Stati Uniti è avvenuto ad Antioch, un piccolo centro dell’Illinois poco distante dal confine con il Wisconsin. I fatti risalgono al 12 aprile scorso, quando gli agenti dell’ufficio dello sceriffo sono arrivati a casa di William Martys, di 59 anni, trovando l’uomo con una ferita di arma da fuoco alla testa, Martys è poi spirato in ospedale. Dopo due settimana di indagini, la polizia martedì scorso arrestato e incriminato per omicidio di primo grado Ettore Lacchei, 79enne ...