Usa | puliva il giardino con aspiratore di foglie | vicino si arrabbia e lo uccide

(Adnkronos) - Un uomo che stava pulendo il suo giardino con un aspiratore di foglie è stato ucciso da un vicino che, arrabbiato per il rumore, ha iniziato a sparare. Il nuovo episodio della follia del ...A Bari, una donna di 74 anni, Maddalena Tanzi, è morta per intossicazione nel bagno dell’appartamento in cui viveva. È stata trovata senza vita dal marito che è riuscito a lanciare l’allarme, prima di ...