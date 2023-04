Usa | la scrittrice Jean Carroll accusa Donald Trump in aula | “Mi violentò”

(Di giovedì 27 aprile 2023) È stata ascoltata come testimone inlae giornalista, oggi 79enne, che hatodi averla violentata nel camerino dello store di lusso Bergdorf Goodman a metà anni ’90. L’ex presidente è a processo per diffamazione e stupro. Usa, lain: cosa è successo È un racconto dettagliato quello cheha fatto nell’del tribunale di New York dove si sta svolgendo il processo che vedeimputato per diffamazione e stupro. La, ...

"Sono qui perché Donald Trump mi ha violentata e quando ne ho scritto ha detto che non era successo. Ha mentito e distrutto la mia reputazione, e io sono qui per cercare di riprendermi la vita". La scrittrice e giornalista, oggi ottantenne, ricostruisce i fatti avvenuti negli anni 90 nello spogliatoio dello store di lusso Bergdorf Goodman.