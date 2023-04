Usa | il presidente sudcoreano Yoon incanta Biden con le sue doti canore

...intenzioni di Stellantis sono emerse da un post pubblicato su Facebook da parte del sindacato... ha dichiarato ildella Uaw, Shawn Fain. 'Questo e' uno schiaffo in faccia ai nostri ...La visita alla Casa Bianca delsudcoreano Yoon Suk Yeol si e' conclusa in bellezza, ilha cantato "American Pie" di Don McLean riscuotendo grande applauso dai presenti, soprattutto da Biden, che ha apprezzato l'esibizione. Yoon e' in visita di stato di sei giorni a Washington.Violato anche l'ultimo accordo di cessate il fuoco. Il segretario di Statodiscute con ildella Commissione Ua Moussa Faki per una soluzione "sostenibile" delle violenze Ennesimo flop della "tregua" dichiarata per 72 ore a Khartoum, capitale del Sudan, ...

Il rapper Pras Michel, ex dei Fugees e vincitore di un Grammy, è stato giudicato colpevole di aver lavorato al servizio della Cina e di aver cospirato contro il governo degli Stati Uniti. Lo riporta l ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...