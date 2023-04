12:50 - Wagner sospende attacchi a Bakhmut per giornalistiin visita Il leader del gruppo ... Lo ha detto il premier ucraino Denys Shmyhal rispondendo ain conferenza stampa oggi presso l'...Rispondendo alledei giornalisti durante la sua conferenza con il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, Biden, che se rieletto completerà il secondo mandato a 86 anni, ha poi affermato che ......di aver "valutato attentamente" la questione dell'età prima di candidarsi per le elezioni2024 ad un secondo mandato e di sapere che gli elettori faranno lo stesso. Rispondendo alledei ...

**Usa: domande iniziali disoccupazione scese a 230 mila unità** Civonline

Home Adn Kronos Elezioni Usa 2024, Biden: “Elettori valuteranno la mia età, come ho fatto io” Joe Biden, che ad 80 anni è già il presidente più anziano della storia americana, riconosce di aver “valut ...Male anche Tenaris, +2% Unicredit dopo ritiro At1 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 apr - Borse europee in cerca di direzione a meta' giornata, nell'attesa della pubblicazione dell'important ...