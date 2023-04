... alle "canzoni gastronomiche" sublimate daldi Sanremo. Luttazzi, bell'uomo austero e ... El can de Trieste (cantato da lui in dialetto) Eccezionalmente, sì per Jula de Palma e'll say ...Per Monferrato Classica palazzo Bricherasio di Fubine domenica 30 alle 17,30 concerto di Nicol Borgonovi, soprano ... I have won(Summer) FRANCIS POULENC Les Chemins de l'amour... 'Amorevole', 'I sing ammore', 'My wonderful bambina', 'I loveforestiera', 'Carina', Arigliano ...la Targa Tenco con l'album 'I sing ancora' e nel 2005 conquista il Premio della Critica al...

«Up to you», il festival diretto da giovani under 30 interroga il pubblico L'Eco di Bergamo

Creativity and Innovation Festival is on Saturday featuring more than 350 exhibits.Visitors can interact with the campus community at the Rochester Institute of Technology to learn about artificial ...Mull Music Festival notched up another chart topper of a weekend. Tobermory was buzzing with happy festival-goers who brought an early-season boost to the pretty seafront town. Pubs and hotels across ...