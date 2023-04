Uomini e Donne | tronista con le spalle al muro | scelta “obbligata” | cosa ne pensa Maria

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 27 aprile 2023) ANicole Santinelli è sempre più criticata un po’ da tutti – in primis dai telespettatori sui social – e sta perdendo anche il consenso diDe Filippi e degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Per questo motivo, la conduttrice l’avrebbe già messa con leal: ladeve avvenire a breve, in quanto i blocchi di puntata dedicati alla bionda romana sono i meno visti in assoluto e dunque Nicole toglie solo ascolti al trono over. Per questo motivo, possiamo aspettarci unagià la prossima settimana., Nicole Santinelli sempre meno amata A, il trono classico di Nicole Santinelli non riesce proprio a ingranare nonostante siano ...