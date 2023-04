Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 27 04 23

(Di giovedì 27 aprile 2023) Posso dire che dalle anticipazioni delladi oggi dimi aspettavo molto di meglio e invece, almeno per ora, sono rimasta delusa? Cioè, boh, io inizio davvero a trovare scocciante questa diatriba totalmente sterile tra Armando Incarnato e Aurora Tropea, non si arriva mai a nulla, di grossi colpi di scena non ce ne sono, si parla di situazioni che nulla hanno a che vedere con lo scopo del programma, si urla l’uno sopra a l’altro facendomi venir voglia di ingoiare Moment come fossero Tic Tac, e alla fine della fiera tutte ste chiacchiere, urla e accuse non smuovono DI UNA VIRGOLA lo stato dei fatti in quello studio. Aurora che sta lì a pensare di contattare Lucrezia Comanducci (paceallanimasua manco mi ricordavo fosse esistita lì dentro) per cercare di sbugiardare Armando mostra di essere la prima ad essere obsessed ...

Lo dobbiamo ai nostrinel vostro Paese, lo dobbiamo alle vittime innocenti di questa guerra", ha aggiunto il Luogotenente di Gran Maestro, spiegando che la stretta collaborazione tra ...... in tutte le classi di età lecon redditi che non vanno oltre i 9.000 euro sono almeno il dieci per cento in più deglie tra gli ultrasessantenni lecon i redditi al di sotto dei 9.Se si considera la fascia tra i 40 e i 54 anni, cioènel pieno della loro vita attiva, coloro che non superano i 9.000 euro di reddito sono il 10 per cento in più della media nazionale ...

Per quasi due ore, nel secondo giorno del processo a Manhattan, Carroll ha testimoniato, descrivendo nei dettagli la presunta violenza che ha reso pubblica per la prima volta in un libro nel 2019. Lui ...Ecco qualche curiosità su Elio Servo, il 65enne imprenditore campano che ricopre il ruolo di cavaliere nel Trono Over di Uomini e Donne: il racconto delle violenze subìte da bambino e la sua continua ...