Uomini e Donne | anticipazioni 27 aprile 2023 | oggi il trono di Nicole | ultime news su Armando e Lucrezia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 27 aprile 2023) Dopo aver visto al centro dello studio Elio, nuovo cavaliere del parterre maschile, discutere (e non poco) con l’opinionista Tina Cipollari, diviso tra Gemma e Paola,torna, il dating show di Canale 5 più amato e seguito dal pubblico. Protagonisti dame e cavalieri, ma anche giovani tra tronisti e corteggiatori: tutti sono lì con l’unico obiettivo di mettersi in gioco e innamorarsi. La padrona di casa, Maria De Filippi, nella puntata dilascerà spazio alOver o ae Luca, i due tronisti che sono lì per trovare la persona adatta a loro? Ecco tutte ledi giovedì 27. View this post on Instagram A post shared by...