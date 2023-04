Uno studio mostra quanto sono grandi le perversioni cospiratorie su Telegram 

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 27 aprile 2023) QAnon è una teoria cospiratoria assurda, nata negli Stati Uniti negli anni del trumpismo, secondo la quale, volendo sintetizzarla, il mondo intero sarebbe al comando di una cabala di satanisti pedofili. Rappresenta l’apice della paranoia, la teoria del complotto definitiva, in grado di far sembrare i terrapiattisti gente aperta al dialogo. Con l’elezione di Joe Biden alla Casa Bianca e gli arresti tra gli eversivi che parteciparono all’assalto del Campidoglio di Washington il 6 gennaio 2021, anche QAnon sembra essere sparita dall’etere, consumata dagli eventi. In realtà, pur avendo perso pezzi ed essendosi evoluta in varianti sempre più estreme, la teoria è ancora attiva lontano dagli schermi e dai feed principali, e ha messo radici in tutto il mondo. La si trova soprattutto su Telegram, l’app di messaggistica istantanea che è diventata particolarmente cara a un sottobosco di ...