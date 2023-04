Uno | nessuno e centomila personaggi diversi | video

(Di giovedì 27 aprile 2023) Con le "transition" (transizioni in italiano), ossia le modalità di creazione di unin cui si susseguono diverse clip per formare la trama di un contenuto unico, le persone scatenano la loro creatività. In questo caso il creator ha usato lo specchio per mostrare una serie die personalità diverse usando una chiave ironica.

... prosegue Boccia chiedendo che 'avenga in mente di piegare le regole del gioco'. leggi ... compare l'ipotesi che il Pos possa diventarestrumento utile anche a scovare i "furbetti" delle ...Da ieri il soprannome dell'ex stella del calcio , morto lo scorso dicembre in Brasile ,dei più ... valore o superiorità non può essere eguagliato a niente e, proprio come Pelé, soprannome ...La Cina non sceglierà di essere"spettatore" della " crisi ucraina " né di "gettare benzina sul ... interne e internazionali : "La ricostruzione passa dal businessspazio per la ...

Uno, nessuno, centomila Sangiuliano La7

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di Maria Luisa Palermo, residente in Ortigia, che ha deciso di scrivere una lettera per lamentare le condizioni di via dei Mille, all’ingresso del centro storico.Roma, 27 apr. (LaPresse) - “Il Pd non partecipa al voto su consiglio presidenza giustizia amministrativa. E’ stata consumata una grave rottura”. Lo ha ...