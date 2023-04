Universo Docente Recensione su Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione con indirizzo Educatore Sociale

Leggi su citypescara

(Di giovedì 27 aprile 2023) Chi è: Il principale obiettivo delè quello di fornire agli studenti gli strumenti e le conoscenze necessarie per migliorare le condizioni di vita dei gruppi sociali svantaggiati e delle persone in difficoltà. Gli studenti acquisiscono competenze specifiche che includono la capacità di valutare situazioni di disagio, analizzarne le cause e individuare le risorse e i fattori protettivi delle persone coinvolte. Inoltre, imparano a progettare e realizzare interventi educativi e sociali mirati a migliorare le condizioni di vita delle persone in difficoltà, a supportare l’inclusionee a promuovere la partecipazione attiva nella comunità. Ildisi concentra anche sulladelle competenze ...