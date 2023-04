Un’accademia del cinema sbarca a Brescia | parola al fondatore

Leggi su europa.today

(Di giovedì 27 aprile 2023) È innegabile che il mondo deleserciti una grande attrattiva e, in virtù di questo fascino, per molti giovani lavorare in questo settore rappresenta un vero e proprio sogno. Purtroppo però i sogni, seppur fantastici, spesso ci sembrano un qualcosa di lontano, quasi irreale.Proprio per...