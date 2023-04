Una frase inspiegabile | furia dei tifosi | Juve | Allegri sconcertante dopo il ko con l' Inter

(Di giovedì 27 aprile 2023) Si può perdere una semifinale. Se giochi a San Siro, contro l'e in ballo c'è una finale di Coppa Italia, si può perdere. La parola chiave, però, è quel “se giochi…” e lantus di Massimilianonon è proprio scesa in campo sul prato del Meazza. Il problema è che, se alla fine della partita è lo stesso allenatore a giudicare “una buona partita” la prestazione della sua squadra, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. Queste le parole di Max al termine dei 90': "Nel primo tempo eravamo un po' addormentati, soprattutto nel primo quarto d'ora e abbiamo preso gol, poi abbiamo fatto una buona partita – spiega- ma abbiamo tirato poco e siamo usciti. Bisogna ricaricare le energie, abbiamo la semifinale di Europa League e dobbiamo rimboccarci le maniche per tornare a lavorare con cattiveria. ...

Il teaser, dai toni decisamente horror , termine poi con un'esplicativadel detective:trama , dunque che si discosta da quella del romanzo di partenza . Pubblicato in Italia con il titolo ...Ma stavolta la bella Georgina non è riuscita a trattenersi e, in modo velato (ma neanche troppo), ha deciso non solo di rispondere ma proprio di mettere a tacere il becero gossip conche ...... hanno ascoltato e riferito la- scandalo rivolta a Luciano Spalletti ("pelato di m.., ti mangio il cuore") nel pieno diprobabile baruffa tra toscanacci di pelo antico in coda a Juve - ...

Allegri e la frase a Inzaghi prima di Inter-Juve: è una "gufata" Corriere dello Sport

Intercettate minacce del narcotrafficante al capo della Nord ucciso lo scorso ottobre. Nelle carte del fermo il riferimento a un altro episodio: l’ombra del caso (irrisolto) Anghinelli.Bonucci non ha gradito il cambio e aveva chiesto ad Allegri di aspettare prima di fare la sostituzione: nel post-partita di Inter-Juve smorza i toni ...