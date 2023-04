Un racconto su Maria Antonietta | il suo bambino | il pane e il burro

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 27 aprile 2023) La grande strada che da Versailles porta a Parigi era invasa dalla folla. Una folla scura, cupa, immobile e silenziosa, che chiudeva la carrozza non in un abbraccio, ma in una lunga, continua minaccia. Raro, un grido rompeva il silenzio che accompagnava il re e la regina nel loro cammino verso la città. Il silenzio era concreto e ininterrotto anche all’interno della carrozza.ascoltava il rumore delle ruote, ritmico, quasi ipnotico, la testa bassa, a evitare di guardare i mostri che la fissavano fuori dal finestrino, a seguire un flusso di pensieri che la portava lontano, via di lì, magari verso la fuga. Ma i bambini sono bambini, anche quando le loro vicende scrivono la storia delle nazioni. E il suoaveva fame. Il delfino di Francia chiedeva del. Una lacrima solcò le guance della regina. ...