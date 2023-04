Un Passo dal Cielo 7 | Sesta Puntata | Vincenzo e Carolina In Crisi!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 27 aprile 2023) Undal7,, tra lavoro e vita privata, è sempre più in difficoltà ese ne accorge. I due si affrontano ed il loro rapporto sembra in crisi… Undal7 prosegue con la sua, durante la quale i telespettatori assisteranno alle difficoltà di. Infatti quest’ultimo avrà dei problemi molto seri sul lavoro ma anche con alcune persone a lui vicine, come per esempio sua suocera. Questo porterà ad una crisi con. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccoloindietro. Undal7: dove eravamo rimasti? Manuela e ...