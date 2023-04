Un nuovo inizio per Roma e Londra L’intesa firmata da Meloni e Sunak

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 aprile 2023) Le diplomazie hanno lavorato quasi fino all’ultimo minuto per limitare i dettagli del memorandum firmato oggi dai governi di Italia e Regno Unito, definiti in premessa “partner con visioni affini”, in occasione dell’incontro tra Giorgia, presidente del Consiglio italiano, e Rishi, primo ministro britannico, a. Quello siglato al numero 10 di Downing Street non è un trattato come il Trattato del Quirinale che lega Italia e Francia dal novembre 2021 o il Trattato di Aquisgrana sottoscritto da Francia e Germania nel gennaio 2019. Né un documento come il Piano di azione italo-tedesco che nei prossimi mesi dovrebbe chiudere il triangolo-Berlino-Parigi, che pur non si presenta equilatero per le ragioni appena citate. Si tratta di una dichiarazione d’intenti che impegna i due Stati in una cooperazione ...