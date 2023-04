Un matrimonio da single film Tv8 | trama | cast | finale

Leggi su spettacoloitaliano

(Di giovedì 27 aprile 2023) UndaTv8 UndaTv8 Oggi su Tv8 va in onda Undadiretto da Damian Romay nel 2023, conosciuto con il titolo The Wedding Wish. La protagonista è un’inguaribile romantica, interpretata da Kabby Border, che decide di fissare la data del suo, nonostante sia ancorae alla ricerca del grande amore. A seguire, il, ladi Undae il. UndaJenny è una talentuosa illustratrice, patita per l’amore ...