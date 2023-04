Ultime Notizie – Vacanze e truffe online | come evitare di farsi raggirare?

(Di giovedì 27 aprile 2023) Prenotare una vacanza attraverso internet evitando di cadere nelleon line, cosa serve? Tanta attenzione e tante verifiche. Parlando con l’Adnkrons Marco Camisani Calzolari, divulgatore digitale e Professore di Comunicazione Digitale dell’Università Europea di Roma redige una sorta di guida per non cadere appunto nelle. Per non rovinarsi la vacanza “per prima cosa è importante porre molta attenzione alla veridicità, all’autenticità del sito web che si consulta – spiega Calzolari – via mail arrivano tante proposte, non richieste, che segnalano viaggi e più della metà sono, a meno che non arrivino da siti web ufficiali e qui la domanda è,faccio a capire se il sito è autentico? Si fanno delle verifiche, considerato che è facile simulare un dominio internet con un nome ...

Da Nexi SoftPOS, app per pagamenti digitali da cellulare . Proprio per soddisfare questeaspettative, dopo l'estate Nexi lancera' in Italia il SoftPOS, un'app che gli esercenti potranno scaricare sul proprio smartphone, attivare in pochissimi passaggi e che consentira' loro di ...Per contro rialzano la testa le banche dopo la debolezza dellesedute. Unicredit guadagna il 2% dopo l'annuncio che ritirera' gli At1 emessi nel 2017. Recuperano anche le Tim (+0,84%), nell'...La squadra di Stefano Pioli è tornata ad allenarsi in mattinata. Arrivano buoneper l'attaccante franceseLa quieta dopo la tempesta. Quella di ieri è stata davvero una giornata pesante per i tifosi del Milan, che hanno temuto il peggio per uno dei loro beniamini, ma oggi ...

Guerra Ucraina Russia, Stoltenberg: "Dati a Kiev 1.550 blindati e 230 carri armati". LIVE Sky Tg24

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre al ...The six-month nationwide state of emergency on migration is the "natural consequence" of "unprecedented" sea arrivals to Italy and the situation seen in the first four months of 2023 could be "just an ...