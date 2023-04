Ultime Notizie – The Gate 2023 | si accendono i portali che collegano Bergamo e Brescia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il sindaco di, Giorgio Gori, e la vice sindaca di, Laura Castelletti, hanno acceso oggi grazie a un collegamento in real time i due grandidi The, l’installazione che collega in tempo reale le città Capitale Italiana della Cultura. Grazie all’uso di tecnologia immersiva, le due strutture permettono un’interazione diretta ed esperienziale per tutti coloro che attraverseranno i. The, di cui Bper Banca è Main Sponsor e A2a Special Partner, resterà fruibile per tutto l’anno e ospiterà una serie di iniziative e progetti in grado di unire l’espressione artistica con l’uso innovativo delle più avanzate tecnologie. È infatti Unreel – A door to alternative realities, una rassegna di ...