Ultime Notizie – temperature oltre i 30 gradi

(Di giovedì 27 aprile 2023) In Spagna il governo e le autorità regionali corrono ai ripari per provare a rimediare all’ondata di caldo record che sta investendo il Paese e che aumenterà nei prossimi mesi. Il ministero della Salute di Madrid, infatti, ha già proposto alle Regioni di anticipare al 15 maggio l’applicazione del Piano d’azione nazionale per la protezione dal caldo, inizialmente previsto per il primo giugno. Tra le numerose decisioni prese dall’esecutivo rientrano: piscine pubbliche all’aperto a Madrid in funzione già da metà maggio, un mese prima del solito; modifiche all’orario scolastico, che verrà adeguato alle condizioni climatiche; attenzione particolare ai centri sociali e sanitari, in cui la situazione dei pazienti verrà monitorata più spesso; maggiore frequenza di passaggio treni e autobus, per evitare grandi affollamenti e lunghi tempi di attesa. Lein Spagna ...