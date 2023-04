Ultime Notizie – “Sto bene ma ho perso un amico”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 27 aprile 2023) “Stoma sono addolorato per averun. Con Bogdan Bitik, il mio collaboratore, ho fatto 5 missioni, lo conosco da quando sono arrivato in Ucraina per la prima volta. Lui era rientrato in Ucraina dall’Indonesia dove ha una moglie e un figlio, con la moglie ho appena parlato. Tuttene straordinarie, gentili e generose”. A Radio Capital, a The Breakfast Club, il giornalista di Repubblica Corrado Zunino racconta l’attacco subito in Ucraina dove è rimasto ferito, ucciso il suo collaboratore Bogdan Bitik. “Era Bogdan che guidava l’auto quando eravamo in giro, parlava ai check point in ucraino, mi aiutava a tradurre le interviste. Ieri eravamo sul ponte di Kherson dalla parte in mano ucraina, era stato lui a propormi di fare un video. Due militari ucraini all’inizio del ponte ci hanno detto di andare via ...