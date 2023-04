Ultime Notizie Roma del 27-04-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 aprile 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in Ucraina in apertura il paese si sta preparando la controffensiva di primavera il Presidente delle Skin ha parlato con il consigliere per la sicurezza nazionale britannica e oltre a chiedere un ulteriore rafforzamento per la difesa ha invitato la Gran Bretagna guidare la collezione degli aerei da guerra degli alleati che vorrebbero fornire a chi è Pikachu da combattimento Mosca intanto si prepara il contrattacco ucraino esercito russo ha quasi terminato una linea difensiva di oltre 800 km rapportata è triplicato in alcuni punti Grazie coscritti mobilitati hai inviato un gran numero di soldati Per tenerla Intanto un particolare angosciante viene riferito dai servizi di sicurezza di Kirby occupanti user i metodi brutali Durante gli interrogatori ...