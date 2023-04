Ultime Notizie Roma del 27-04-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 aprile 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrara In che provincia si trova interrogato in prossimo 10 maggio l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte l’ex Ministro della Sanità Roberto Speranza entrambi indagati per la gestione della prima fase della pandemia Nel febbraio 2020 della procura che ha condotto l’inchiesta per epidemia colposa e sulla mancata istituzione della zona rossa sono stati trasmessi ai colleghi Bresciani che a loro volta abbiamo trasmessi al tribunale dei ministri intanto l’obbligo di utilizzo delle mascherine nelle RSA nei reparti ospedalieri di malattie infettive nei pronto soccorso Ma per il ministro della Salute Orazio Schillaci a Martina della cerimonia delle Medaglie al merito per la sanità pubblica al Quirinale precisando che oggi firma l’ordinanza in materia la ...