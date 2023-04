Ultime Notizie Roma del 27-04-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 aprile 2023)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione sarà portata in una struttura protetta la diciannovenne di origini indiane residente in provincia di Modena che mercoledì ha denunciato i familiari per maltrattamenti iscrizioni al matrimonio è che dopo averlo fatto a dormire a casa della preside della sua scuola qui è stata affidata secondo quanto si apprende il personale della sezione specializzata della Questura di Bologna guidata da quest’ora Isabella Cupiello raggiungendo la giovane per collocarla in protezione nell’ambito dell’inchiesta covid è l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte è l’ex Ministro della Sanità Roberto Speranza erano interrogati dal tribunale dei ministri di Brescia Il 10 maggio entrambi sono indagati per la gestione della prima fase della ...