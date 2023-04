Ultime Notizie Roma del 27-04-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 aprile 2023)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale Ines il vertice di Vilnius Lituania tra una pietra miliare molto importante per la nato dove discutere di Ucraina ma anche della questione indopacifico la questione della tensione tra Cina e Taiwan lo ha detto il ministro degli Esteri finlandese pecca acquisto in un video in esclusiva da askanews la prima intervista rilasciata o media troviamo dopo lo storico ingresso della Finlandia nella nato il 4 aprile dove lo stesso ministro avuto un importante ruolo penso che la chiave da discutere sia come continuare il nostro intento sostegno al Ucraina dichiarato il ministro la Finlandia ha già aiutato l’Ucraina con 14 pacchetti militari un valore di circa un miliardo di euro E continueremo il nostro sostegno militare l’Ucraina piegato l’Ucraina avrà anche bisogno di ...