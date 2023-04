Ultime Notizie – “Iv è viva | altri arriveranno”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 27 aprile 2023) “Ci danno sempre per morti ma Italiaè piùche mai”. Matteo Renzi non nasconde la soddisfazione per il ‘colpo’ battuto con l’ingresso di Enrico Borghi che lascia il Pd per aderire a Italia. Una botta per i dem, spiazzati dalla decisione di Borghi, appresa dallo stesso capogruppo Francesco Boccia leggendo la rassegna stampa. Dem che perdono un senatore e lo perdono in polemica con la linea “massimalista” (copyright Borghi) di Elly Schlein che starebbe portando il Pd a una “mutazione genetica”. E non c’è solo questo. L’ex-collega è anche membro del Copasir e il Pd si ritrova così senza un rappresentante nell’organismo, tolto il presidente Lorenzo Guerini. Mentre Iv, che conta già Ettore Rosato, raddoppia. “Ora Borghi lasci il Copasir”, incalza Boccia. E parlando in Transatlantico al Senato, avrebbe minacciato barricate: ...