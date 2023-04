Ultime Notizie – incontro domenica a Palazzo Chigi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il premier Giorgia Meloni ha convocato per30 aprile, alle ore 19, i leader di Cgil, Cisl , Uil e Ugl a. Al centro dell’con Landini, Sbarra, Bombardieri e Capone, a quanto si apprende, il pacchetto lavoro che sarà presentato in Cdm il 1 maggio. Sul tavolo dunque il taglio del cuneo fiscale, il reddito di inclusione e le misure di avviamento al lavoro. Per il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, “la convocazione del premier Melonialla vigilia del varo da parte del governo di alcuni provvedimenti importanti su cuneo fiscale, reddito di inclusione e misure di avviamento al lavoro è un segnale di attenzione e di rispetto del ruolo del sindacato”. “La Cisl è pronta a confrontarsi nel merito con le nostre proposte come abbiamo sempre fatto”, ha ...