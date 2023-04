Ultime Notizie – il caso di Pras Michel | ex dei Fugees

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il rapper, vincitore di un Grammy ed ex membro dei, è stato dichiarato colpevole dalla corte federale di Washington di 10 capi d’accusa relativi a una cospirazione internazionale contro il governo degli Stati Uniti. In base agli atti, l’artista avrebbe aiutato l’uomo d’affari malese Jho Low e il governo cinese ad avere contatti con altissimi funzionari Usa, tra cui gli ex presidenti Barack Obama e Donald Trump. I pubblici ministeri statunitensi affermano che il 50enne, vero nome Prakazrel Samuel, ha ricevuto più di 100 milioni di dollari dal miliardario malese per influenzare in vario modo la politica statunitense in favore di quest’ultimo. Durante la sua testimonianza, la scorsa settimana,ha detto che Low lo ha pagato 20 milioni di dollari nel 2012 per farsi ...