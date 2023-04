Ultime Notizie – Conclusa prima edizione del Forum Employer Branding

(Di giovedì 27 aprile 2023) Si è svolta quest’oggi ladel, l’appuntamento di Comunicazione Italiana dedicato al social recruiting e alla candidate experience. Luogo di svolgimento dell’evento, Phyd in Milano, con 130 ospiti in presenza e oltre 200 collegati da remoto su www.comunicazioneitaliana.tv. Al centro delle numerose sessioni talk show, phygital speech e tavoli tematici della giornata, il tema della crisi del talento, cioè le difficoltà delle imprese – a prescindere dalle dimensioni, dalla notorietà del brand, dalla collocazione geografica, dalla industry – nel reperire, come anche trattenere, i più talentuosi professionisti in cerca di un lavoro. In effetti, uno dei punti di vista emersi a più riprese nel corso della giornata è proprio il fatto che il job-seeker, il talento, nel ...

TEMI: necrologi friuli necrologi friuli oggi necrologi fvg necrologi oggi necrologi tricesimo santa biancoDal Friuli nasce l'app che porta il pranzo durante la pausa in ufficio Perde ...TEMI: autostrada a23 cavalcavia danneggiato cavalcavia sammardenchia lumignaccofriulipozzuoloDal Friuli nasce l'app che porta il pranzo durante la pausa in ufficio ...TEMI: albero dei sapori dap app pranzo delivery azienda dapfriulipordenoneDal Friuli nasce l'app che porta il pranzo durante la pausa in ufficio Perde il controllo ...

Festa scudetto Napoli, le ultime notizie di oggi in diretta: il Casms verso lo slittamento della partita con l ilmattino.it

Roma, 27 apr. (LaPresse) - “Il Pd non partecipa al voto su consiglio presidenza giustizia amministrativa. E’ stata consumata una grave rottura”. Lo ha ...La nonna della Regina madre discendeva da proprietari di una piantagione di tabacco della Virginia in cui erano impiegati 200 schiavi. Non c'è ...