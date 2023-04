(Di giovedì 27 aprile 2023) Quique Sanchez Flores non è più l'del. L'esonero arriva dopo il ko interno di ieri nella sfida salvezza...

...Rongcheng (Chinese Super League) - ONEFOOTBALL 19.30 Atletico Madrid - Maiorca (Liga) - DAZN... accessibile da cellulare e tablet o sul sito...ZONA DAZN (canale 214 Sky) Real Madrid - Villarreal (Liga femminile) - DAZN 18.30 Maiorca -(... accessibile da cellulare e tablet o sul sito... Jakub Jankto Jakub Jankto, il centrocampista delin prestito allo Sparta Praga che ... e non è a disposizione dell'allenatore ', ha spiegato lo Sparta in un comunicato. Secondo quanto ...

UFFICIALE: il Getafe esonera l'allenatore | Mercato | Calciomercato ... Calciomercato.com

Borja Mayoral ed Enes Unal proveranno a rilanciare Sanchez Flores: le formazioni ufficiali di Getafe-Almeria, scontro diretto de LaLiga ...Il calciatore non tornerà a disposizione del tecnico prima di giugno, per lui è tempo di concentrarsi sul recupero in vista della prossima stagione ...