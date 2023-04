Ue lancia il nuovo patto di stabilità | le novità

(Di giovedì 27 aprile 2023) (Adnkronos) – Undipiù “equilibrato”, ma anche con regole più “efficaci”, che prevedono una riduzione del debito “più graduale” rispetto a quella prescritta dalle norme tuttora in vigore ma sospese nel 2020. Un quadro che dovrebbe incentivare, secondo la Commissione, le “riforme” e gli “investimenti” di cui l’Ue ha un grande bisogno nelcontesto geopolitico. Per dirla con il commissario Paolo Gentiloni, il vecchiodi“ha fatto il suo tempo” e l’Europa non si può rassegnare ad un quadro fatto di “bassa crescita” e “alto debito”. La Commissione Europea ha presentato a Bruxelles le attesissime proposte legislative per riformare il quadro Ue di governance economica, giusto in tempo per consentire ai ministri delle Finanze di avere un primo scambio, o perlomeno di ...

... ora inizia uncapitolo, e trovare unità sarà altrettanto importante". Per farla breve, bisogna negoziare coi governi e con l'Europarlamento; dall'aula, il capogruppo Pd Brando Benifei...... ma è purtroppo percepito come una conoscenza di nicchia per un'élite di persone, abbiamo voluto lanciare unmodo di comunicare la scienza mostrando il legame profondo esistente tra progresso ......dentro e fuori l'Iran per colmare il vuoto che si verrà a creare' e che porterà a unIran. ... Quindi l'erede dello Sciàun appello alle imprese italiane che operano in Iran, perché si ...

LG lancia in Italia il nuovo OLED EVO G3 SmartWorld

Un quadro che dovrebbe incentivare, secondo la Commissione, le “riforme” e gli “investimenti” di cui l’Ue ha un grande bisogno nel nuovo contesto geopolitico. Per dirla con il commissario Paolo ...Mattel ha fatto un altro passo avanti verso l'inclusione e ha lanciato la prima Barbie con la sindrome di Down, realizzata con la National Down Syndrome Society ...