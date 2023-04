Ue | Giorgetti “Con il nuovo Patto dovremo rivedere gli investimenti”

(Di giovedì 27 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – La proposta di riforma deldi Stabilità e Crescita presentata dalla Commissione Europea “è un passo avanti ma noi avevamo chiesto l’esclusione delle spese d’investimento, incluse quelle tipiche del Pnrr su digitale e transizione verde, dal calcolo delle spese obiettivo su cui si misura il rispetto dei parametri. Prendiamo atto che così non è”. Lo dice in un colloquio con il Corriere della Sera il ministro dell’Economia, Giancarlo.“Ildi stabilità impone una rigorosa revisione della spesa (pubblica ndr), di tutta la spesa, compresi gli”, sottolinea il ministro.“La spending review dovrebbe riguardare anche glidel Pnrr che hanno un imsugli obiettivi”, prosegue, che ...

: andavano escluse le spese del Pnrr', si legge nel sottotitolo. Spazio alla politica nel ...pagina spicca la notizia che la Francia ha inviato altri centocinquanta gendarmi al confine...Il ministro dell'Economia Giancarloha annunciato il contributo dell'Italia al fondo di garanzia Bei Eu for Ukraine100 milioni di euro. Il contenuto degli articoli di Euractiv è ...Lo dice in un colloquioil Corriere della Sera il ministro dell'Economia, Giancarlo. "Il nuovo Patto di stabilità impone una rigorosa revisione della spesa (pubblica ndr), di tutta la ...

Giorgetti: «Con queste regole europee dovremo rivedere anche gli investimenti» Corriere della Sera

La posizione del governo sul Meccanismo europeo di stabilità, spiegano fonti di Palazzo Chigi, non cambia, resta quella esplicitata nelle scorse settimane dalla premier Giorgia Meloni.