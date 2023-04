(Di giovedì 27 aprile 2023) L’domani sera sarà impegnato nella sfida al Via del Mare contro ilavrà qualche defezione ma punta a nonre modulo L’domani sera sarà impegnato nella sfida al Via del Mare contro ilavrà qualche defezione ma punta a nonre modulo. L’idea, secondo quanto riportato da Il Messaggero Veneto, è quella di andare avanti col 3-5-1-1. Senza Success sarà Beto davanti con Pereyra alle sue spalle anche se Thauvin spera in una maglia da titolare. Samardzic dopo l’ottima prova con la Cremonese agirà come mezzala.

...vittorie di fila contro Sampdoria ed Empoli nel fine settimana ha perso 3 - 0 in casa dell', ... Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat; Gonzalez, Barak,; ...... a partire dalla prossima stagione, un nuovo elemento della rosa di Andrea. IL COMUNICATO - Questo il comunicato ufficiale del club friulano: 'Continua a prendere forma l'2023/2024. ...Il giocatore serbo ha parlato di questo e di molto altro in un'intervista aTonight. EUROGOL - Inizialmente, Il gol con la Cremonese: ' Mi piace calciare con l'esterno , lo faccio sempre in ...

Udinese, Sottil non cambia: le ultime in vista del Lecce Calcio News 24

Il centrocampo del team bianconero in vista del match di venerdì sera è già scritto. Non perdere tutte le ultime sul prossimo impegno ...La formazione friulana si approccia alla gara nel Salento con qualche defezione di troppo nel reparto offensivo. La squadra di Sottil si presenta alla gara del Via del Mare con alcune difficoltà, non ...