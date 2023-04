Udinese | Sottil | «Mi dispiace per Success | sugli infortuni…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 27 aprile 2023) Le parole di Andrea, allenatore dell’, alla vigilia della gara di Serie A contro il Lecce. I dettagli Andrea, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Miparecchio per, perché è un bravissimo ragazzo ed un giocatore importante per noi.veramente a tutti, eravamo tutti contenti per il suo gol. Però dobbiamo accettare quello che è accaduto, fa parte del gioco. Spero recuperi presto per tornare protagonista.non avere tutti gli attaccanti a disposizione come nella prima parte di stagione perché, in questo modo, puoi costruire delle strategie di gara a mio piacimento, anche a partita in corso. Abbiamo scelte quasi obbligate, nonostante abbia totale fiducia nei miei ...