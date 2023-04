Udine pronta ad accogliere penne nere con calore

Leggi su udine20

(Di giovedì 27 aprile 2023) “Gli Alpini sono da sempre di casa in Friuli Venezia Giulia, ne rappresentano la storia e gli ideali. La risposta da parte di cittadini e istituzioni sarà ricca di gratited entusiasmo come in tutte le occasione in cui le Adunate sono state assegnate alla nostra regione: ben 13 volte dai primi convegni nazionali degli anni ’20 a quelle che poi sono diventate le Adunate nazionali. Ringrazio sentitamente il Comitato organizzatore dell’Adunata, la sezione Ana die il suo presidente, nonché la città die il primo cittadino. Sono certo che sapranno mettere assieme le forze migliori per preparare al meglio questa attesa manifestazione”.È il messaggio del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a due settimane dalla 94esima Adunata nazionale degli Alpini, che si svolgerà adall’11 al ...