Ucraina | Zunino oggi il rientro in Italia | “Sto bene ma ho perso un amico”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il giornalista di Repubblica racconta l'attacco in cui è rimasto ferito: "I russi sparano su qualunque cosa" “Stoma sono addolorato per averun. Con Bogdan Bitik, il mio collaboratore, ho fatto 5 missioni, lo conosco da quando sono arrivato inper la prima volta. Lui era rientrato indall’Indonesia dove ha una moglie e un figlio, con la moglie ho appena parlato. Tuttene straordinarie, gentili e generose”. A Radio Capital, a The Breakfast Club, il giornalista di Repubblica Corradoracconta l’attacco subito indove è rimasto ferito, ucciso il suo collaboratore Bogdan Bitik. “Era Bogdan che guidava l’auto quando eravamo in giro, parlava ai check point in ucraino, mi aiutava a tradurre le interviste. ...

Così a 'The breakfast club' su Radio Capital Corrado, il giornalista di Repubblica ferito ieri a Kherson () racconta l'attacco subito nel quale è morto il suo collaboratore Bogdan Bitik.Leggi anche"in una buona posizione" per la controffensiva, l'analisi, aerei da ricognizione russi intercettati sul Baltico: "Io ho quattro ferite, collega Bogdan ...Giorno 428 della guerra in. Resta ricoverato all'ospedale di Kherson l'inviato di 'Repubblica' Corrado, colpito alla spalla da un proiettile nell'agguato subito mercoledì 26 aprile vicino alla città, che ...

Ucraina: Corrado Zunino, inviato di Repubblica, ferito a Kherson. Ucciso il suo fixer Bogdan Bitik la Repubblica

Corrado Zunino giornalista di @repubblica, rimasto ferito ad una spalla durante l’attacco di un drone a Kherson, sta bene ed è seguito dalla nostra Ambasciata a Kiev “Corrado Zunino, giornalista di Re ...(Adnkronos) - "Sto bene ma sono addolorato per aver perso un amico. Con Bogdan Bitik, il mio collaboratore, ho fatto 5 missioni, lo conosco da quando sono arrivato in Ucraina per la prima volta. Lui e ...