Ucraina | Zunino | ' non ci siamo mai esposti a rischi gratuiti'

Così a 'The breakfast club' su Radio Capital Corrado, il giornalista di Repubblica ferito ieri a Kherson () racconta l'attacco subito nel quale è morto il suo collaboratore Bogdan Bitik.Leggi anche"in una buona posizione" per la controffensiva, l'analisi, aerei da ricognizione russi intercettati sul Baltico: "Io ho quattro ferite, collega Bogdan ...Giorno 428 della guerra in. Resta ricoverato all'ospedale di Kherson l'inviato di 'Repubblica' Corrado, colpito alla spalla da un proiettile nell'agguato subito mercoledì 26 aprile vicino alla città, che ...

Ucraina: Corrado Zunino, inviato di Repubblica, ferito a Kherson. Ucciso il suo fixer Bogdan Bitik la Repubblica

"Non capisco come sia stato possibile. La macchina l'avevamo lasciata nella rampa di accesso al ponte. Io ho un giubbotto blu con scritto molto in grande press e i due militari ucraini che ci hanno de ..."Non capisco come sia stato possibile. La macchina l'avevamo lasciata nella rampa di accesso al ponte. Io ho un giubbotto blu con scritto molto in grande press e i due militari ucraini che ci hanno de ...