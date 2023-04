Ucraina | si intensificano i combattimenti a Bakhmut | 324 attacchi in 24 ore

(Di giovedì 27 aprile 2023) Kiev, 27 apr. (Adnkronos) - L'esercito russo ha attaccato324 volte nelle ultime 24 ore, usando artiglieria e lanciarazzi multipli. Lo ha detto alla tv nazionaleSerhiy Cherevatiy, portavoce del gruppo di forze dell'orientale, aggiungendo che le forze di Mosca hanno intensificato glialla città-chiave per prendere la regione industrialeorientale del Donbass. "I russi stanno distruggendo edifici aper impedire ai nostri soldati di usarli come fortificazioni", ha detto ancora Cherevatiy. Lo stato maggiore delle forze armate ucraine, in un rapporto su Facebook, ha affermato che ihanno attanagliatoe le aree vicine. Ha aggiunto che le forze russe non sono riuscite ad avanzare su due ...

