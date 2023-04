Ucraina-Russia | il piano di Mosca | altri 400mila uomini in guerra

(Di giovedì 27 aprile 2023) (Adnkronos) – I funzionari russi sono impegnati a cercare di reclutare centinaia di migliaia diper lainevitando una nuova mobilitazione, sicuramente impopolare. Ma al tempo stesso vi è crescente allarme per la mancanza di forza lavoro civile. E’ quanto si legge in documenti riservati della Cia, parte della fuga di notizie online, di cui è accusato il giovane membro della Guardia Nazionale Jack Texeira. Secondo uno dei documenti, scrive il Washington Post, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe approvato a metà febbraio la proposta dei militari di reclutare senza clamorenel corso del 2023. Per mettere Putin e il Cremlino al riparo dello scontento popolare, si legge in altro documento, ilimpone ai governatori ...

... non certo a nome della Lega, e dico che la situazione attuale va risolta con la diplomazia, con un tavolo che Italia e Europa devono adoperarsi per far partire, dove siedano". Il ...I governi di entrambi i Paesi mostrano un fermo sostegno a favore dell'nel contesto dell'... sia con l'intento di limitare l'influenza di attori comee Cina , e con rinnovato impegno ...Laha fortemente criticato la fornitura di armi occidentali all'e l'espansione dell'alleanza militare della Nato più vicina ai suoi confini. La Finlandia, che condivide un lungo ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. I russi scavano trincee per la controffensiva di Kiev - la Repubblica la Repubblica

(Adnkronos) – I funzionari russi sono impegnati a cercare di reclutare centinaia di migliaia di uomini per la guerra in Ucraina evitando una nuova mobilitazione, sicuramente impopolare. Ma al tempo st ...L'uomo dei rapporti con Mosca del Carroccio non nasconde la sua soddisfazione parlando all'AdnKronos. Ha sentito il leader della Lega dopo ...