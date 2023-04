(Di giovedì 27 aprile 2023) (Adnkronos) – Quello tra Xie Volodymyrè il primo colloquio telefonico tra il leader cinese e il presidente ucraino dall’invasione russa dell’, da 14 mesi. Il 24 febbraio del 2022 il leader russo Vladimir Putin lanciò quella che per il Cremlino è una “operazione militare speciale” in, 20 giorni dopo aver consolidato acon Xi un’intesa “senza limiti”. Il contatto tra Xi eera particolarmente atteso dalla visita del 20 marzo di Xi a Mosca, dopo quella saltata di Antony Blinken in Cina, dopo il mandato di arresto della Corte penale internazionale contro Putin. I media cinesi descrivevano la visita a Mosca del leader cinese – al suo terzo mandato e accusato di sostenere il Cremlino – come un “viaggio di pace”. E ...

Raggi dice basta ai rifornimenti a Kiev La Commissione DuPre spesso ha veicolato una 'controverità', sulla gestione del Covid, e sulla guerra inpoi. Il paradosso, che deve aver fatto ...... e questo benche il Covid stravolgesse gli equilibri planetari. Il bilaterale di oggi tra ...Nato - vicini su molte questioni e in particolare in materia di difesa e di sostegno all'. Un ...Ieri, ha detto Tajani, si è posta "lapietra per le esigenze immediate e per un più lungo ... Il ministro delle Imprese Adolfo Urso è convinto che il Made inpossa diventare un marchio di ...

Ucraina, prima telefonata Xi Jinping-Zelensky da inizio guerra: la mossa di Pechino Tiscali Notizie

"Non capisco come sia stato possibile. La macchina l'avevamo lasciata nella rampa di accesso al ponte. Io ho un giubbotto blu con scritto molto in grande press e i due militari ucraini che ci hanno de ...Le modalità dell’avvicendamento nella segreteria del Pd possono sollecitare una discussione, allargata a tutto il “popolo di sinistra”, scevra ...