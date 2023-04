Ucraina | Mosca su telefonata Xi-Zelensky | “Bene tutto ciò che può avvicinare la pace”

(Di giovedì 27 aprile 2023) (Adnkronos) – La Russia accoglie con favore qualsiasi evento che possail raggiungimento dellaine il raggiungimento degli obiettivi di quella che definisce l’operazione militare speciale. Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha risposto a una richiesta di commento del colloquio telefonico di ieri tra il presidente ucraino Volodymyre il leader cinese Xi Jinping, il primo dall’inizio della guerra che la Cina non ha mai condannato esplicitamente. “Siamo pronti ad accogliere positivamenteciò che puòla fine del conflitto ine, di fatto, il raggiungimento da parte della Russia di tutti gli obiettivi prefissati”, ha detto Peskov in conferenza stampa. CINA – Pechino, da parte sua, ha ribadito che ...

... facendo salire a 188.920 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco diall', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze ...27 apr 11:29 Il Cremlino: "Xi non ha parlato con Putin della sovranità dell'" Durante la sua visita del mese scorso a, il presidente cinese Xi Jinping non ha discusso con quello russo ...E le truppe russe, in previsione della controffensiva, stanno scavando trincee e allestendo fortificazioni nei territori occupati dell'. Le aree nelle quali le forze dipensano che ...

Bild: “Il drone con esplosivo caduto vicino a Mosca inviato da Kiev per uccidere Putin” Il Fatto Quotidiano

(Adnkronos) – La Russia accoglie con favore qualsiasi evento che possa avvicinare il raggiungimento della pace in Ucraina e il raggiungimento degli obiettivi di quella che definisce l’operazione milit ...Dove spendiamo i nostri soldi: in un settore che non conosce crisi trainato dalla guerra in Ucraina e dalle tensioni nell'Indo Pacifico. I dati del Sipri di Stoccolma relativi al 2022 ...