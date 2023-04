Ucraina | Mosca sgombera base in Crimea in vista controffensiva

(Di giovedì 27 aprile 2023) (Adnkronos) – Le forze russe hanno lasciato un’importantenel nord dellain previsione di una possibile offensivanella penisola. E’ quanto rivela la Cnn, in possesso di immagini satellitari dalle quali emerge lo sgombro dellanei pressi del villaggio di Medvedivka, vicino al confine con la regione di Kherson. Non è immediatamente chiaro, doveha ridispiegato le proprie forze ed equipaggiamento, ma le autorità della penisola annessa dalla Federazione nel 2014 hanno fatto capire di temere un’azione di Kiev. “Penso che la decisione di costruire strutture difensive ine sulle postazioni vicine sia corretta e giustificata – aveva detto l’11 aprile scorso il governatore della penisola, Sergei Aksyonov – In generale, posso dire che le nostre Forze ...

...lasciato un'importante base nel nord della Crimea in previsione di una possibile offensiva... Non è immediatamente chiaro, doveha ridispiegato le proprie forze ed equipaggiamento, ma le ...

