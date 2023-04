Ucraina | Kiev | Zunino ha ignorato avvertimenti

(Di giovedì 27 aprile 2023), 27 apr. (Adnkronos/Europa Press) - Corrado, l'inviato di Repubblica rimasto ferito a Kherson, in, "haglidei militari ucraini". E' quanto sostiene il Comando operativo sud dell'Esercito ucraino, secondo cui"non ha informato del suo lavoro nella città" gli ufficiali responsabili per la stampa e "una volta sul posto hai primidei militari ucraini sul pericolo"., "in quanto capo" del gruppo, era "obbligato" a verificare che il fixer Bogdan Bitik "non solo indossasse un giubbotto con la scritta 'press', ma anche un giubbotto antiproiettile" . "L'italiano ha violato le regole di condotta dei giornalisti in conflitto - aggiungono - In qualsiasi caso, uccidere ...

...lasciato un'importante base nel nord della Crimea in previsione di una possibile offensiva...della penisola annessa dalla Federazione nel 2014 hanno fatto capire di temere un'azione di. "...Secondo le ricostruzioni effettuate in, infatti, l'attacco sarebbe avvenuto per mano di cecchini delle Federazione.Utile semmai a confermare l'invio di un rappresentante speciale cinese per gli affari euroasiatici ae "in tutti gli altri Paesi interessati" alla soluzione della crisi(si tratta di Li ...

Washington, 27 apr. (Adnkronos) - Le forze russe hanno lasciato un'importante base nel nord della Crimea in previsione di una possibile ...Neanche l'ombra di una svolta sul campo in Ucraina. La Russia raffredda gli entusiasmi cinesi. Gli Usa non credono alla mediazione disinteressata della Cina, ...