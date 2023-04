Ucraina | Kiev | Zunino ha ignorato avvertimenti

...ae la nostra organizzazione di soccorso ci permette di svolgere al meglio la nostra missione umanitaria, che beneficia anche dell'Accordo di cooperazione che abbiamo firmato con l'nel ...Corrado Zunino, l'inviato di Repubblica rimasto ferito a Kherson, in, "ha ignorato gli avvertimenti dei militari ucraini". E' quanto sostiene il Comando operativo sud dell'Esercito ucraino, secondo cui Zunino "non ha informato del suo lavoro nella città" gli ...Come sottolineato dai due capi di governo, Italia e Gran Bretagna condividono la medesima posizione sulla guerra ine sul sostegno a. Così come anche su altre questioni delicate interne ...

Roma, 27 apr. (askanews) - Il primo ministro dell'Ucraina, Denys Shmyal, è stato ricevuto con gli onori militari oggi alla Villa Magistrale ...Corrado Zunino, l’inviato di Repubblica rimasto ferito a Kherson, in Ucraina, “ha ignorato gli avvertimenti dei militari ucraini”. E’ quanto sostiene il Comando operativo sud dell’Esercito ucraino, se ...