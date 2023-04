Ucraina | Kiev | Zunino ha ignorato avvertimenti

(Di giovedì 27 aprile 2023), 27 apr. (Adnkronos/Europa Press) - Corrado, l'inviato di Repubblica rimasto ferito a Kherson, in, "haglidei militari ucraini". E' quanto sostiene il Comando operativo sud dell'Esercito ucraino, secondo cui"non ha informato del suo lavoro nella città" gli ufficiali responsabili per la stampa e "una volta sul posto hai primidei militari ucraini sul pericolo". sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro l'Inter . "L'italiano ha violato le regole di condotta dei giornalisti in conflitto - aggiungono - In qualsiasi caso, uccidere o ferire giornalisti è un altro crimine di guerra della Russia".

Come sottolineato dai due capi di governo, Italia e Gran Bretagna condividono la medesima posizione sulla guerra ine sul sostegno a. Così come anche su altre questioni delicate interne ...vedi anche, conferenza su ricostruzione. Meloni: "Futurodi pace" FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Politica Salone del Mobile, Giorgia Meloni: "Vetrina dell'eccellenza ..., 27 apr. - Corrado Zunino, l'inviato di Repubblica rimasto ferito a Kherson, in, "ha ignorato gli avvertimenti dei militari ucraini". E' quanto sostiene il Comando operativo sud dell'...

Corrado Zunino, l’inviato di Repubblica rimasto ferito a Kherson, in Ucraina, “ha ignorato gli avvertimenti dei militari ucraini”. E’ quanto sostiene il Comando operativo sud dell’Esercito ucraino, se ...Circolano da ieri immagini di un terreno non praticabile per spostare truppe e mezzi, mentre il governo di Kiev esorta alla pazienza ...