Ucraina | Isw | ' imminente controffensiva di Kiev preoccupa la Russia'

(Di giovedì 27 aprile 2023) Washington, 27 apr. (Adnkronos) - I commenti fatti dai funzionari russi, tra cui il capo del gruppo Wagner Group Yevgeny Prigozhin, evidenziano una "ansia pervasiva" per una potenziale. Lo ha affermato l'Istituto per lo studio della guerra (Isw). Un noto blogger militare russo - riporta il think tank Usa - ha ipotizzato che lasarà pianificata durante le celebrazioni del 9 maggio in. Mentre le parole di Prigozhin si riferiscono al miglioramento delle condizioni meteorologiche che consentirebbero alle forze armate ucraine di portare avanti i loro piani controffensivi. Da parte sua, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha definito "schizofreniche" le discussioni sui potenziali negoziati dopo una

...3 miglia) a sud - ovest della città di Kherson, ha affermato l'Institute for the Study of War (),... L'ha ripreso un'ampia fascia della regione, compresa la capitale chiamata anche Kherson, ......in12:14 Russia, inviate le prime convocazioni militari per via elettronica 08:58 Caccia tedeschi e britannici della Nato hanno intercettato tre aerei da ricognizione russi 08:53: "...: l'offensiva russa si avvicina al culmine, secondo l'forze russe sono mal preparate per la controffensiva

Isw, forze russe sono mal preparate per la controffensiva ucraina Euronews Italiano

Le forze ucraine sono avanzate su una parte scarsamente difesa della costa fluviale di Kherson, la regione meridionale divisa in due dal fiume Dnipro, secondo diversi rapporti durante la 61a settimana ...Continuano i duri scontri a fuoco tra le forze ucraine e russe nei quartieri occidentali di Bakhmut, dove i combattimenti alla periferia della città - in particolare vicino al villaggio di Khromove - ...