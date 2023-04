Ucraina | “imminente controffensiva Kiev preoccupa Russia” Mosca intensifica attacchi a Bakhmut

(Di giovedì 27 aprile 2023) L'esercito russo ha attaccato la città324 volte nelle ultime 24 ore, usando artiglieria e lanciarazzi multipli I commenti fatti dai funzionari russi, tra cui il capo del gruppo Wagner Group Yevgeny Prigozhin, evidenziano una “ansia pervasiva” per una potenziale. Ad affermarlo l’Istituto per lo studio della guerra (Isw). Un noto blogger militare russo – riporta il think tank Usa – ha ipotizzato che lasarà pianificata durante le celebrazioni del 9 maggio in. Mentre le parole di Prigozhin si riferiscono al miglioramento delle condizioni meteorologiche che consentirebbero alle forze armate ucraine di portare avanti i loro piani controffensivi. Da parte sua, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha definito “schizofreniche” le discussioni sui ...

Così, alla tv nazionale, Serhiy Cherevatiy, portavoce del gruppo di forze dell'orientale, aggiungendo che le forze di Mosca hanno intensificato gli attacchi alla città - chiave per ...Come tutti sanno, infatti cinesi inclusi una controffensiva militarecon l'obiettivo di recuperare territori e mettere la Russia con le spalle al muro è. E, considerato dal punto di ...A proposito: e l'sfacelo del centro destra, profetizzato dagli inconsolabili avversari ... Insomma: causa forza maggiore, ossia la guerra tra Russia e, il testo sacro del Next ...

Ucraina, "imminente controffensiva Kiev preoccupa Russia". Mosca ... Adnkronos

Roma, 27 apr. – (Adnkronos) – “Sto bene ma sono addolorato per aver perso un amico. Con Bogdan Bitik, il mio collaboratore, ho fatto 5 missioni, lo conosco da quando sono arrivato in Ucraina per la pr ...(Adnkronos) – I commenti fatti dai funzionari russi, tra cui il capo del gruppo Wagner Group Yevgeny Prigozhin, evidenziano una “ansia pervasiva” per una potenziale controffensiva ucraina. Ad affermar ...