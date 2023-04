(Di giovedì 27 aprile 2023) Dopo il colloquio telefonico tra il leader cinese Xi Jinping e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "si sta costituendo intorno a Mosca un fronte più freddo sulla guerra" “Si sta costituendo intorno allaun fronte più freddo sulla guerra” lanciata il 24 febbraio dello scorso anno da Vladimir Putin insotto il nome di “operazione militare speciale” perché “c’è sempre maggiore freddezza” sul conflitto da parte della Cina che “fino ad oggi è stato il maggiore e più importante interlocutore politico di questain guerra”. Da Pechino ilFrancescocommenta così con l’Adnkronos il colloquio telefonico di ieri tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il leader cinese Xi Jinping, un “passo in avanti” da parte del gigante asiatico e un’occasione in cui Xi – che aveva ...

... nei contributi che possono dare alla risoluzione della crisi che colpiscee Russia", ha detto Haq durante una conferenza stampa. IlSisci "Innanzitutto non è una mediazione, ma una ..."Un tempo, 20 oppure 25 anni fa - spiega all'Adnkronos ilFrancesco Sisci - bastava che ... Il premier polacco Morawiecki avverte convinto: "Se la Russia vince in, la Cina attaccherà ...... in un momento sempre più delicato, dopo la guerra innon viene certo percepita come un'iniezione di tranquillità a livello mondiale, credo però - prosegue il- che almeno per il ...

Ucraina, il sinologo Sisci: "Russia più sola, pensi a via d'uscita" Adnkronos

Il vice portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Farhan Haq, ha accolto «con favore la partecipazione» della Cina ai colloqui per raggiungere una risoluzione pacifica della guerra della ...Domenica "c'è il rischio di caduta di detriti di razzi". Deputato Usa punito per la visita Attacchi di precisione, ricognizioni, e operazioni anti-missilistiche. Non si fermano le esercitazioni della ...